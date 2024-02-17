زيادة جديدة طبقت اليوم.. كيف تغيرت أسعار السجائر في آخر 4 أشهر؟ (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

بدأت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" اليوم السبت تطبيق الأسعار الجديدة لمنتجاتها من السجائر بعد الزيادة التي أعلنتها أمس والتي تتراوح بين جنيهين وثمانية جنيهات في العبوة، وتعد الزيادة الثانية في أقل من 4 أشهر.

كانت شركة فيليب موريس مصر سبقت الشركة الشرقية وأعلنت الأسبوع الماضي رفع أسعار منتجاتها من السجائر ميريت ومارلبورو وإل آند إم بقيمة تراوحت بين 8 جنيهات و11 جنيها، وهي أيضا الزيادة الثانية في أقل من 4 أشهر.

ولا تزال الأسعار غير الرسمية لمنتجات السجائر في مصر أعلى من نظيرتها الرسمية رغم الزيادات التي حدثت مؤخرا، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية مؤخرا.

وشهد السوق المصرية خلال العام الماضي أزمة نقص في بعض أنواع السجائر في عدد من المناطق، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها غير الرسمية بشكل مبالغ فيه.

وأقر مجلس النواب في أواخر أكتوبر الماضي تعديلا تشريعيا على قانون الضريبة على القيمة المضافة تضمن زيادة حدود شرائح أسعار السجائر، بما يسمح بزيادة أسعارها خاصة الشعبية منها والتي تنتجها الشركة الشرقية في محاولة لحل أزمة السجائر من خلال جعل الشركة قادرة على احتواء الزيادة في تكلفة الإنتاج الناتجة عن زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه في العامين الماضيين.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تطور أسعار السجائر الرسمية في مصر من منتجات شركتي الشرقية وفيليب موريس بعد الزيادتين الأخيرتين في كل من نوفمبر 2023 وفبراير الجاري.