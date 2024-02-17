ارتفاع أسعار اللحوم والفول المعبأ وانخفاض الجبن الرومي بالأسواق (موقع رسمي)

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار الفول المعبأ، وزيت عباد الشمس، واللحوم، والجبن الأبيض، واللبن السائب في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، وفق بيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

بينما انخفضت أسعار زيت الذرة، والأرز السائب، والجبن الرومي، والمسلى الصناعي اليوم بالأسواق، وفقا لبيانات البوابة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.91 جنيه، بزيادة 16 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 60.55 جنيه، بزيادة 2.87 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 30.95 جنيه، بزيادة 94 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 105.62 جنيه، بزيادة 2.78 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 42.03 جنيه، بتراجع 16 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.36 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 73.45 جنيه، بتراجع 62 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.35 جنيه، بزيادة 17 قرشا.

لتر زيت الذرة: 125.74 جنيه، بتراجع 2.21 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 387.37 جنيها، بزيادة 1.83 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 115.17 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو الأرز السائب: 31.27 جنيه، بتراجع 1.59 جنيه.

كيلو الفول السائب: 53.18 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 139.86 جنيه، بزيادة 3.79 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 251.95 جنيه، بتراجع 8.91 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 40.89 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو اللبن السائب: 30.19 جنيه، بزيادة 1.40 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 115.41 جنيه، بتراجع 5.96 جنيه.