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BBC

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

11:55 ص السبت 17 فبراير 2024

أسعار الدواجن

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القاهرة- مصراوي:

ارتفعت متوسط أسعار الدواجن الحية في الأسواق بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 115.17 جنيه، بزيادة 8 قروش، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 105.04 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 125.31 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن سعر كيلو الدواجن كيلو الدواجن البيضاء

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