محادثات بين بوتاش التركية وإيجاس مصر لتعزيز التعاون بأنشطة الغاز الطبيعي

كتب- أحمد والي:

عقدت شركة بوتاش التركية للطاقة، محادثات مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين، وفق ما نقلته "سي أن بي سي عربية" اليوم.

وناقشت الشركتان، على هامش زيارة رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي إلى مصر، الفرص التجارية المتعلقة بالغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال، والتعاون في البنية التحتية للغاز الطبيعي، والتخزين تحت الأرض.

وكان الرئيس أردوغان قد وصل إلى مصر، أمس الأربعاء، في زيارته الرسمية الأولى منذ أكثر من 11 عامًا، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار إعادة العلاقات بين البلدين.