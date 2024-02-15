ارتفاع المكرونة والبوري وتراجع الكابوريا بسوق العبور اليوم الخميس

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار كيلو السمك المكرونة، والبوري، والفيلية البلطي، بينما تراجعت أسعار كيلو الجمبري الصغير، والكابوريا في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 79 و85 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها، بزيادة 30 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 90 جنيها و120 جنيهات، بزيادة 10 جنيهات.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 190 جنيها و430 جنيهات، بزيادة 20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات، بتراجع 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و230 جنيها، بتراجع 15 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 90 و150 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.