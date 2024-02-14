الإحصاء: 6.6 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا في 2023

كتبت- شيرين صلاح:

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 7.8 مليار دولار خلال عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 15.7% .

ووفقا لبيان من الجاهز اليوم الأربعاء، فإن حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 3.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4 مليار دولار خلال عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 4.8 %.

بينما بلغ حجم الواردات المصرية إلى تركيا 2.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3.8 مليار دولار خلال عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 27 %.

وبحسب البيان، جاء ذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، حيث يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الرئيس التركى " رجب طيب إردوغان ".

وتعتبر زيارة إردوغان لمصر، هي الزيارة تعد الأولى التي يقوم بها منذ أكثر من عشر سنوات لتطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاءت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال عام 2023 كالتالي:

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 831.6 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 373.7 مليون دولار.

3. أسمدة بقيمة 357.4 مليون دولار.

4. حديد وصلب بقيمة 363.5 مليون دولار.

5. ملابس جاهزة بقيمة 243 مليون دولار .

6. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 188 مليون دولار .

وأهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2023 كالتالي:

1. حديد وصلب بقيمة 551.2 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 640 مليون دولار.

3. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 169.4 مليون دولار.

4. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 153.5 مليون دولار.

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 133.5 مليون دولار.

6. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 100.3 مليون دولار .