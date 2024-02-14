اتفاق بين شركتي بي بي وأدنوك الإماراتية لتأسيس مشروع للغاز في مصر

القاهرة - مصراوي:

أعلنت شركتا "أدنوك" و"بي بي" اليوم الأربعاء، عن اتفاق على تأسيس مشروع مشترك جديد للغاز في مصر، وفق بيان لشركة أدنوك على موقعها الرسمي. ووفق البيان، ستمتلك أدنوك حصة 49% في المشروع فيما ستمتلك "بي بي" حصة 51%. وسيجمع المشروع المشترك بين القدرات التقنية للشركتين وسجلاتهما الحافلة بالإنجازات، ويهدف إلى تنمية محفظة أعمال تنافسية في مجال الغاز. ووفقاً للاتفاقية، ستساهم "بي بي" في المشروع المشترك الجديد بأصولها في ثلاثة امتيازات تطوير بالإضافة إلى اتفاقيات استكشاف في مصر. وستقدم "أدنوك" مساهمة نقدية متناسبة يمكن استخدامها في فرص النمو المستقبلية. وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في "أدنوك": "يمثل الإعلان عن هذه الشراكة مع ’بي بي‘ تقدماً مهماً ضمن جهود ’أدنوك‘ المستمرة لبناء محفظة أعمال دولية في مجال الغاز الطبيعي". وستساهم هذه الشراكة المبتكرة ضمن المشروع المشترك في تعزيز أمن الطاقة في مصر ودعم الإمكانات الاقتصادية لأكبر دولة عربية في المنطقة من حيث عدد السكان، وفق البيان وقال وليام لين، نائب الرئيس التنفيذي للأقاليم والشركات والحلول في شركة "بي بي": "يوفر هذا المشروع المشترك المبتكر قاعدة قوية للنمو والتوسع الدولي في مجال الغاز تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين ’بي بي‘ و’أدنوك‘ والتي تمتد لخمسة عقود ومن المتوقع أن يكتمل تأسيس المشروع المشترك المدمج خلال النصف الثاني من عام 2024، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية. وتشمل الامتيازات التي سيتم تضمينها في المشروع المشترك كل من: • امتياز الشروق (تمتلك "بي بي" حصة 10% في هذا الامتياز، ويحتوي على حقل "ظهر" المُنتج) وتديره شركة "بترول بلاعيم" "بتروبل" • امتياز شمال دمياط (تمتلك "بي بي" حصة 100% في هذا الامتياز، ويحتوي على حقل آتول المُنتج) وتديره شركة "الفرعونية للبترول" • امتياز شمال البرج (تمتلك "بي بي" حصة 50% من هذا الامتياز، الذي يضم حقل "ساتيس"غير المطور) وتديره شركة "الفرعونية للبترول" • امتياز استكشاف مناطق شمال الطابية وبيلاتريكس سيتي شرق وشمال الفيروز