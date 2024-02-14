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BBC

موقع رسمي: تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق

11:03 ص الأربعاء 14 فبراير 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 107.87 جنيه، بتراجع 1.28 جنيه، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 99.06 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 116.87 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن الدواجن الحية الدواجن البيضاء

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