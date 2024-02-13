اتحاد الصناعات والوكالة الأمريكية ينظمان برنامج حول مهارات الاتصال في عصر الذكاء الاصطناعي

كتبت- شيرين صلاح:

نظم اتحاد الصناعات مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID برنامج رفع قدرات للقيادات التنفيذية لاتحاد الصناعات في مجال مناصرة السياسات والتواصل (Policy Advocacy).

وبحسب بيان من الاتحاد اليوم الثلاثاء، جاء ذلك في إطار مذكرة التعاون بين اتحاد الصناعات ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وأقيم البرنامج بمدينة الإسكندرية تحت عنوان "مهارات الاتصال في عصر الذكاء الاصطناعي"، وشارك فيه المديرون التنفيذيون وأعضاء مجالس إدارات عدد كبير من الغرف الصناعية بالاتحاد.

وشارك في تقديم البرنامج عدد من الخبراء في مجال الاتصالات والإعلام ومنهم، المهندس حسام صالح استشاري التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وقدم صالح تدريبا حول الذكاء الاصطناعي وأدواته وكيفية توظيفه في الاتصال، مشيرا إلى أن عام 2024 سيكون عاما فاصلا في التكنولوجيا حول العالم.

كما قدم حليم أبو سيف استشاري علم التواصل ومدرس العلاقات العامة بعدد من الجامعات الدولية، تدريبا عمليا حول التعامل مع الصحافة والإعلام وكيفية توصيل الرسائل بفعالية من خلال الظهور التلفزيوني.

وشارك في التدريب أيضا خالد البرماوي وهو صحفي وخبير في الإعلام الرقمي، والذي قدم تدريبا عمليا حول أحدث أدوات التسويق الإلكتروني وما تحتاجه الغرف لإدارة بصمتها الإلكترونية والتواصل مع جمهورها المستهدف لإحداث التأثير المرجو.

وقال الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات إن الاتحاد هو صوت الصناعة المصرية لذلك حرص على التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID من أجل إنشاء وحدة داخل الاتحاد لمناصرة سياسات سوق العمل، موضحا أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة برامج أعدتها الوحدة من أجل رفع القدرات باتحاد الصناعات.

وأضاف أن برنامج "مهارات الاتصال في عصر الذكاء الاصطناعي" هدف للدفع بتبني الاتحاد لكل ما هو جديد في عالم تكنولوجيا الاتصال من أجل التواصل بفعالية مع شركائه وخدمة أصحاب المصلحة الذين يعبر عنهم بما يمكن اتحاد الغرف الصناعية من ممارسة دوره في التأثير في صياغة السياسات وخاصة سياسات سوق العمل بمهنية واحترافية وفقا للمعايير الصحيحة للقيام بهذا الدور.

وأشار جوزيف غانم مدير مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID إلى الدور الهام الذي يلعبه اتحاد الصناعات في التعبير عن مصالح الصناعة بمختلف تخصصاتها خلال مختلف قنوات الاتصال الداخلية والخارجية والدفع بالسياسات والقوانين التي تخدم تقدمها وتطورها، وأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حريصة من خلال شراكتها الممتدة مع الاتحاد على دعمه في تأدية رسالته وأن هذه الورشة تهدف لتمكين قياداته من توصيل رسائلهم باستخدام أحدث الأدوات في عصر الذكاء الاصطناعي.