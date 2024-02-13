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خريطة الأسعار: تراجع أسعار اللحوم وارتفاع الحديد والذهب

02:14 م الثلاثاء 13 فبراير 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار تراجع أسعار اللحوم والفول والزيت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار اللبن والجبن الرومي، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعاد سعر الذهب للارتفاع منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يعاود الارتفاع مع منتصف التعاملات

تراجع أسعار اللحوم والفول وارتفاع اللبن في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

12 جنيها لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

موقع رسمي: أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق

84 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الثلاثاء

خريطة الأسعار أسعار اللحوم الحديد الذهب

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