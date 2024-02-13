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BBC

موقع رسمي: أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق

10:39 ص الثلاثاء 13 فبراير 2024

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بشكل طفيف، مقارنة بمستوياتها أمس.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 109.15 جنيه، بزيادة 37 قرشا، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 96.67 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 122.87 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

الدواجن أسعار الدواجن الدواجن الحية الدواجن البلدي

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