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بعد استغلال التجار.. سبيرو سباتس: كتابة الأسعار على العبوات في هذا الموعد

08:55 م الإثنين 12 فبراير 2024

شركة سبيرو سباتس للمشروبات الغازية

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كتب- مصطفى عيد:

قال يوسف طلعت رئيس مجلس إدارة شركة سبيرو سباتس للمشروبات الغازية، لمصراوي، إنه سيتم كتابة سعر منتجات الشركة على العبوات قبل شهر رمضان، أي خلال شهر أو أقل من الآن.

ويأتي ذلك في ظل مطالبات من العملاء للشركة لكتابة الأسعار على عبوات المنتجات، وذلك بعد استغلال بعض التجار زيادة الطلب عليها خلال الشهور الماضية ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه مقارنة بالأسعار الرسمية.

وذكر طلعت، لمصراوي، أن الشركة بدأت في معالجة مشكلة نقص توفر منتجات سبيرو سباتس في بعض المناطق بالكميات الكافية في شهر يناير الماضي، وأن هذه المعالجة ستحدث بشكل أكبر مع دخول فصل الصيف، والذي يتوقع أن يزيد فيه الطلب بشكل أكبر مع ارتفاع درجة الحرارة.

وأكد طلعت أنه لم يحدث في الفترة الأخيرة أي تراجع في الطلب على منتجات سبيرو سباتس مقارنة بما كان عليه عقب اندلاع حرب غزة والاتجاه لمنتجات بديلة للشركات العالمية التي تضمنها حملات مقاطعة شعبية تعاطفا مع الشعب الفلسطيني.

وانتشرت حملات مقاطعة في مصر ودول أخرى لشركات غربية تدعم دولها الأصلية الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع وذلك عقب اندلاع حرب غزة في شهر أكتوبر الماضي، واتجه المقاطعون إلى البحث عن بدائل محلية لاستهلاكها في مختلف أنواع السلع وفي إطار دعم الصناعة المصرية، وكان من بينها منتجات سبيرو سباتس في مجال المشروبات الغازية.

سبيرو سباتس المشروبات الغازية يوسف طلعت

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