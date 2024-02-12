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بعد حالة جدل.. رئيس سبيرو سباتس يكشف لمصراوي عن اسم مصنع تعبئة منتجاتها

08:38 م الإثنين 12 فبراير 2024

شركة سبيرو سباتس للمشروبات الغازية

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كتب- مصطفى عيد:

قال يوسف طلعت رئيس مجلس إدارة شركة سبيرو سباتس للمشروبات الغازية، إن الأنباء المترددة عن تعبئة منتجات الشركة في مصنع إحدى الشركات العالمية التي تعمل في مصر بهذا القطاع غير صحيحة، وإن الشركة تعبئ منتجاتها في مصنع مصري بنسبة 100%.

وأكد طلعت لمصراوي أن شركته مصرية 100%، وأنه لا يوجد "أي نوع من أنواع الشراكة أو البيع أو المشاركة مع أي شركة أجنبية".

وكشف طلعت عن اسم المصنع الذي يتم فيه تعبئة منتجات شركته، وهو مصنع شركة "منتجات مياه مصر"، وهي شركة مصرية 100%، وتعبئ أيضا منتجات مياه "أكوا دلتا".

وأوضح أن هذا المصنع هو الذي يتم فيه تعبئة منتجات سبيرو سباتس من قبل زيادات الطلب التي حدثت في الشهور الأخيرة، وأن الشركة لا تزال تعبئ منتجاتها فيه فقط.

يأتي ذلك بعد الأنباء التي ترددت مع انتشار بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، عن أن الشركة تقوم بتعبئة بعض منتجاتها في مصانع إحدى الشركات العالمية الكبيرة في مصر (والداخلة ضمن حملات المقاطعة الشعبية).

وانتشرت حملات مقاطعة في مصر ودول أخرى لشركات غربية تدعم دولها الأصلية الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، حيث اتجه المقاطعون إلى البحث عن بدائل محلية لاستهلاكها في مختلف أنواع السلع وفي إطار دعم الصناعة المصرية.

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بعد حالة جدل.. رئيس سبيرو سباتس يكشف لمصراوي عن اسم مصنع تعبئة منتجاتها
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