. كيف ردت سبيرو سباتس على أنباء تعاونها مع إحدى شركات "المقاطعة"؟



القاهرة- مصراوي:

ردت شركة سبيرو سباتس للمشروبات الغازية على المتابعين لصفحتها على فيسبوك بشأن الأنباء التي ترددت عن تعبئة الشركة بعض منتجاتها في مصانع لإحدى الشركات العالمية العاملة في مصر بهذا المجال والتي تدخل ضمن الشركات التي يشن البعض من المتعاطفين مع الأوضاع الإنسانية في غزة حملات مقاطعة ضدها.

وردت الشركة على تعليقات بعض المتابعين الذين يسألونها بشأن مدى صحة هذه الأنباء بعبارات مقتضبة مثل "لا يا فندم" أو "غير صحيح يا فندم" دون توضيح المزيد من التفاصيل.

(الصورة)

وحاول مصراوي التواصل مع مسؤولين من شركة سبيرو سباتس من أجل توضيح الأمر بشكل أكثر تفصيلا لكن لم نتلق ردا.

وترددت هذه الأنباء مع انتشار بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، والتي تتحدث عن زيارات لأشخاص إلى الشركة والتي من خلالها تم اكتشاف أن الشركة تقوم بتعبئة بعض منتجاتها في مصانع إحدى الشركات العالمية الكبيرة في مصر (والداخلة ضمن حملات المقاطعة الشعبية)، دون تأكيد لصحة هذا الكلام.

وسبيرو سباتس أحد الأسماء التي لمعت بين الشركات المصرية في الفترة الأخيرة بعد اندلاع حرب غزة وانتشار حملات مقاطعة لشركات غربية تدعم دولها الأصلية الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، حيث اتجه المقاطعون إلى البحث عن بدائل محلية لاستهلاكها في مختلف أنواع السلع وفي إطار دعم الصناعة المصرية.

وظهرت العديد من المشكلات المتعلقة بتوفر وجودة مثل هذه المنتجات البديلة ومن بينها منتجات سبيرو سباتس، خاصة مع زيادة الطلب عليها بشكل مفاجئ وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها لدى التجار، وعدم توفرها بالشكل الذي يمكنها من المنافسة بالشكل المفترض أن تكون عليه مع المنتجات الأخرى التي تغزو الأسواق.