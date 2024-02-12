زيادة تصل لـ11 جنيها.. لماذا ارتفعت أسعار سجائر مارلبورو وإل إم وميريت؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن الزيادة الجديدة التي أقرتها شركة فيليب موريس مصر على أسعار منتجاتها من السجائر بدءا من اليوم ترجع إلى زيادة تكاليف الإنتاج على شركات السجائر والدخان في مصر.

وأضاف إمبابي أن زيادة تكاليف الإنتاج ناتجة عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي، وتأخر الشحنات بسبب اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر نتيجة هجمات الحوثيين على السفن.

كان سعر الدولار صعد في السوق الموازي إلى أعلى من 70 جنيها منذ أسبوعين، قبل أن يعاود التراجع مرة أخرى إلى نحو 60 جنيها، بينما يسجل في البنوك نحو 31 جنيها.

وأعلنت شركة فيليب موريس مصر أمس رفع أسعار منتجاتها من السجائر والتبغ المسخن بقيمة تتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيها للعبوة بدءا من اليوم، وذلك للمرة الثانية في نحو 3 أشهر.

وقال رئيس شعبة الدخان إنه يتوقع زيادة سعر السجائر الشعبية بنحو جنيهين فقط للعبوة خلال الفترة المقبلة.

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