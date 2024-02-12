بمشاركة 250 شركة.. انطلاق المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول بالسعودية

كتب- أحمد والي:

انطلق المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول "IPTC"، اليوم الاثنين، في مركز معارض الظهران بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك خلال الفترة من 12- 14 فبراير الجاري، وفقا للموقع الرسمي لمؤتمر IPTC.

جاء ذلك بمشاركة 250 شركة، ونحو 20 ألف مشارك في المؤتمر، ويقام تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف.

ويشارك في المؤتمر عددا من الشركات الإقليمية والعالمية في هذا القطاع، منها أرامكو السعودية، وأدنوك الإماراتية، ومؤسسة البترول الكويتية، وطاقة، وشيفرون السعودية، وإكسون موبيل، وتوتال إنيرجيز، وغيرها من الشركات.

ويحظى المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول "IPTC" بمشاركة محلية ودولية، فيما تتناول جلساته الكثير من أوراق العمل التي تغذي الابتكار في مجال تكنولوجيا البترول.

ووفقا للموقع الرسمي لمؤتمر IPTC، يتناول برنامج المؤتمر أنشطة الصناعة المرتبطة بالتكنولوجيا وقضايا الصناعة ذات الصلة التي تتحدى المتخصصين في الصناعة والإدارة في جميع أنحاء العالم.

ويركز IPTC على نشر التكنولوجيا الجديدة والحالية وأفضل الممارسات والأنشطة متعددة التخصصات المصممة للتأكيد على أهمية سلسلة القيمة وتعظيم قيمة الأصول.

وتعد المعرفة، والقدرات، ونقاط القوة لدى الدول المشاركة، والعضوية العالمية للمؤسسات الراعية، عبر مجموعة من التقنيات متعددة التخصصات، من أسس نجاح المؤتمر والمعرض، وفقا لموقع المؤتمر.