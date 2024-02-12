ارتفاع أسعار السكر واللحوم وتراجع الجبن والمسلى بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الفول المعبأ، وزيت عباد الشمس، والجبن الأبيض والرومي، والمسلى الصناعي في الأسواق اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، وفق بيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

بينما ارتفعت أسعار السكر، والمكرونة، والعدس، واللحوم خلال تعاملات اليوم في الأسواق، بحسب بيانات البوابة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.77 جنيه، بتراجع 96 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 58.23 جنيه، بتراجع 1.58 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 30.39 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 96.49 جنيه، بتراجع 5.2 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 46.74 جنيه، بزيادة 3.7 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.96 جنيه، بزيادة 1.66 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 76.4 جنيه، بزيادة 4.8 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.98 جنيه، بتراجع 18 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 383.15 جنيه، بزيادة 14.5 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 108.78 جنيه، بتراجع 47 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 32.98 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو الفول السائب: 53.51 جنيه، بزيادة 48 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 133.8 جنيه، بتراجع 9.37 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 264.3 جنيه، بتراجع 7.8 قرشا.

كيلو اللبن السائب: 27.03 جنيه، بتراجع 89 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 91.41 جنيه، بتراجع 12.77 جنيه.