مصر تتطلع إلى توسيع التعاون مع الكويت في المجالات المالية والضريبية

كتب- مصطفى عيد:

بحث الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع أنور المضف وزير المالية، وزير دولة الشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، سبل تعميق العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول آليات التعامل مع التحديات العالمية الراهنة.

جاء اللقاء على هامش مشاركتهما في منتدى المالية العامة الثامن بمدينة دبي الإماراتية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وأعرب معيط عن تطلعه لتوسيع نطاق التعاون الثنائي في المجالات المالية والضريبية بما في ذلك مذكرة تفاهم بشأن تجنب الازدواج الضريبي على نحو يسهم في دفع جهود تعزيز الاستثمارات المشتركة.

وعرض الوزير أهم الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وأسهمت في تحقيق نتائج إيجابية على أداء الاقتصاد المصري.



وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا تنافسية أكثر تحفيزًا للاستثمار والتصدير، حيث يمتلك بنية تحتية متطورة وقوية وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية الجديدة والتوسعات الاستثمارية.

ودعا معيط المستثمرين الكويتيين إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري وزيادة أعمالهم في مصر خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تفتح آفاقًا جاذبة للتدفقات الاستثمارية.

وأشار إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وهو ما انعكس في إقرار حوافز ضريبية وجمركية أكثر تيسيرًا لهذا القطاع الحيوي.