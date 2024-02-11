إعلان

BBC

تتراوح بين 8 و11 جنيها.. تفاصيل زيادة أسعار السجائر من منتجات فيليب موريس

05:28 م الأحد 11 فبراير 2024

السجائر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


القاهرة- مصراوي:

قررت شركة فيليب موريس مصر رفع أسعار منتجاتها من السجائر للمرة الثانية في نحو 3 أشهر، وتطبق الزيادة من غدٍ الاثنين، والتي تتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيها للعبوة.

وجاءت الزيادة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية خلال الفترة الأخيرة.

وعانى سوق السجائر في مصر خلال العام الماضي من أزمة نقص في توفر بعض المنتجات وارتفاع حاد لأسعارها في السوق غير الرسمية، وهو ما دفع الحكومة إلى تشديد الحملات في الفترة الماضية على المخالفين للقانون.

ونستعرض في السطور التالية الأسعار الجديدة والزيادة مقارنة بمستوياتها في شهر نوفمبر الماضي:

- عبوة ميريت "Merit" بأنواعها: 85 جنيها، بزيادة 11 جنيها (بدلا من 74 جنيها قبل الزيادة).

- عبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها: 79 جنيها، بزيادة 10 جنيهات (بدلا من 69 جنيها).

- عبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها: 69 جنيها، بزيادة 10 جنيهات (بدلا من 59 جنيها).

- عبوة إل آند إم "L&M" بأنواعها: 59 جنيها، بزيادة 9 جنيهات (بدلا من 50 جنيها).

- عبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها: 64 جنيها، بزيادة 8 جنيهات (بدلا من 56 جنيها).

- عبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها: 64 جنيها، بزيادة 8 جنيهات (بدلا من 56 جنيها).

- عبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها: 64 جنيها، بزيادة 8 جنيهات (بدلا من 56 جنيها).

أسعار السجائر سجائر إل إم سجائر مارلبورو ميريت

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الضرائب: تشكيل لجنة تجتمع يوميا لحل مشكلات الممولين ورفع كفاءة دعمهم

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - زيادة جديدة في أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم
بالدرجات.. ننشر مبالغ الزيادات لمرتبات الموظفين بعد قرارات الرئيس السيسي
عاجل - صندوق النقد: الزيادة المرتقبة في التمويل المقدم لمصر ستكون ذات "حجم كبير"