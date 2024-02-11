تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 11 فبراير

القاهرة- مصراوي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 4115 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4288 جنيها.

وبناء على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3752 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3216 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30015 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.