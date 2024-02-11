صندوق النقد: الزيادة المرتقبة في التمويل المقدم لمصر ستكون ذات "حجم كبير"

القاهرة- مصراوي:

قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الزيادة المرتقبة للدعم المقدم إلى مصر ضمن التعاون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ستكون ذات "حجم كبير".

وأضافت جورجييفا أن فريق الصندوق بلغ المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر"خلال أسابيع قليلة"، بحسب مقابلة مع موقع اقتصاد الشرق على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في مدينة دبي الإماراتية اليوم الأحد.

كانت بعثة من صندوق النقد الدولي زارت مصر خلال الفترة الماضية لبحث إجراء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتعاون الصندوق في تنفيذه مع مصر، إلى جانب زيادة قيمة التمويل المخصصة له من 3 مليارات دولار حاليا وذلك مع انعكاس التداعيات السلبية للحرب الإسرائيلية في غزة على مصر.

ويأتي ذلك وسط توقعات لوصول قيمة القرض بعد الزيادة إلى بين 6 و10 مليارات دولار بعد الزيادة، بحسب خبراء وتقارير من مؤسسات عالمية، بينما رشحت سيناريوهات أن تصل قيمة الدعم المالي إلى نحو 12 مليار دولار بما في ذلك تمويلات من شركاء آخرين بخلاف الصندوق.

وقالت جورجييفا في المقابلة مع "الشرق"، إن الصندوق يسعى "لإعطاء جرعة ثقة للاقتصاد المصري من خلال تعديل حجم برنامج الدعم"، مضيفةً: "حددنا فجوة التمويل لدى مصر وسنعلن عنها بعد إنجاز المفاوضات".

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