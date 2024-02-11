تراجع أسعار السمك البوري والسبيط وزيادة الفيليه البلطي بسوق العبور اليوم الأحد

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار السمك البوري، والسبيط والكاليماري، والكابوريا، بينما ارتفعت أسعار الفيليه البلطي في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 79 و83 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و220 جنيها، بزيادة 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 85 جنيها و105 جنيهات.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 190 جنيها و410 جنيهات، بتراجع 20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات، بتراجع 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 85 و245 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 90 و130 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.