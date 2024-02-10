وزير الاتصالات يبحث التعاون مع بلغاريا في التحول الرقمي وريادة الأعمال

كتب- علاء حجاج:

بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع ميلينا ستوتشيفا وزيرة الابتكار والنمو ببلغاريا والوفد المرافق لها، فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين مصر وبلغاريا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتى ذلك على هامش فعاليات الدورة الأولى من أعمال لجنة التعاون المشترك بين مصر وبلغاريا التي تعقد برئاسة وزيري خارجية البلدين في القاهرة، وفقا لبيان من وزارة الاتصالات اليوم السبت.

وشهد اللقاء بحث التعاون وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي، وإمكانية الاستفادة من الكفاءات الرقمية المصرية في تحقيق التحول الرقمي ببلغاريا، وكذلك سبل تعزيز الاستثمار المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجالات صناعة الإلكترونيات، وتطوير البرمجيات المدمجة للسيارات.

كما تضمن اللقاء مناقشة فرص التعاون في مجالات دعم الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، حيث تم تسليط الضوء على التجربة المصرية في نشر مراكز إبداع مصر الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية.

وناقش الوزيران آليات التعاون في مجال تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة باستخدام التقنيات الناشئة مع التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك في المجالات ذات الاهتمام المشترك لدى البلدين، كذلك ناقش الجانبان سبل الاستفادة من التجربة البلغارية في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء، أعرب وزير الاتصالات عن تطلعه إلى دفع التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مصر وبلغاريا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على النحو الذي يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وأشار إلى أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية الرقمية وتحقيق التحول الرقمي وبناء القدرات، ودعم الابتكار الرقمي وتعزيز البحث والتطوير في التقنيات الناشئة؛ لافتا إلى الجهود المبذولة لتهيئة بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح طلعت أن مصر تعد أحد أهم المواقع الرائدة في مجال التعهيد، حيث تحظى بوفرة في المهارات التقنية المؤهلة لتقديم خدمات التعهيد في مختلف التخصصات التكنولوجية لمختلف الأسواق حول العالم.

وأكد أهمية التركيز على جذب الشركات العالمية لإقامة مراكز لها في مصر لتصدير الخدمات في التخصصات الأكثر تعمقا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تشهد طلبا عالميا متزايدا مثل الأنظمة المدمجة، والإلكترونيات، وأشباه الموصلات، وبرمجيات السيارات.

وقالت وزيرة الابتكار والنمو ببلغاريا، إن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتضمن فرصا كبيرة ويرتكز على أسس جديدة تتسم بالإبداع والابتكار والتكنولوجيات الحديثة.