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الحكومة ترفع تقديراتها لسعر البترول وتخفضها للقمح في العام المالي الجاري

04:00 م السبت 10 فبراير 2024

وزارة المالية

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كتب- مصطفى عيد:

كشف تقرير حكومي جديد عن رفع الحكومة تقديراتها لمتوسط سعر برميل النفط من خام برنت إلى مستوى 85 دولارا خلال العام المالي الجاري مقارنة بمستوى 80 دولارا للبرميل في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023-2024، بنسبة زيادة 6.3%.

وبحسب التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال عام 2023-2024، الصادر عن وزارة المالية مؤخرا، شهدت أسعار السلع الأساسية خلال العام المالي 2023-2024 تذبذبا كبيرا في الأسواق العالمية نتيجة للحرب بأوروبا (روسيا وأوكرانيا) وما تبعها من توقف وقلة سلاسل الإمداد.

كما توقعت وزارة المالية أن ينخفض سعر طن القمح الأمريكي إلى بين 270 و290 دولارا وفقا لأحدث التقديرات الأولية خلال العام المالي 2023-2024، مقارنة بحوالي 340 دولارا للطن في الموازنة بنسبة انخفاض بين 14.7 و20.6%، في ضوء تذبذب أسعار القمح في الأسواق العالمية.

كما رفعت الوزارة تقديراتها لمتوسط سعر القمح المحلي إلى 1500 جنيه للأردب مقابل 1250 جنيها للأردب في الموازنة، بمعدل زيادة 20%، وفقا للتقرير.

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وزارة المالية سعر البترول سعر برميل النفط القمح

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