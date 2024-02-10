سعر بيتكوين يقفز بنسبة 9.8% في آخر أسبوع ويقترب من 48 ألف دولار

كتب- علاء حجاج:

ارتفع سعر عملة بيتكوين بنسبة 9.8% خلال تعاملات آخر أسبوع، وذلك بعد أن اقترب من مستوى 48 ألف دولار، مساء أمس الجمعة قبل أن يتراجع قليلا.

وبحسب منصة "كوين ماركت كاب"، بلغ سعر بيتكوين 47.9 ألف دولار أمس الجمعة، قبل أن يتراجع بعض الشيء مسجلا 47.2 ألف دولار خلال تعاملات اليوم السبت وقت كتابة التقرير.

كذلك ارتفع سعر عملة الإيثيريوم خلال تعاملات آخر 7 أيام بنسبة 8% إلى 2485 دولارا وقت كتابة التقرير، على خلفية الارتفاع السريع للبيتكوين.

وأرجعت سيلفيا جابلونسكي، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الاستثمار في Defiance ETFs للاستشارات، الارتفاع الأخير في سعر عملة بيتكوين إلى التدفقات الأخيرة إلى صناديق الاستثمار في بيتكوين والمتداولة في البورصة الأمريكية، بالإضافة إلى اقتراب احتمالية تنفيذ عملية التنصيف، والذي يسهم في توليد التفاؤل لدى المستثمرين حيث ترتفع الأسعار في كثير من الأحيان بعد ذلك.

وتنصيف بيتكوين هو حدث مُجدول مُسبقًا يتم فيه تخفيض مُكافأة التعدين إلى 50%. بعبارة أخرى، سيصبح المُعدّنون قادرين على كسب نصف عدد رموز BTC لكل كتلة مُعدّنة فقط.

ويحدث تنصيف البيتكوين كل أربع سنوات تقريبًا، وهو جزء من تصميم بروتوكول البيتكوين، وهو مُبرمج إلى حَدّ العدد الإجمالي لعملات BTC بـ 21 مليون وحدة.

وقالت جابلونسكي لشبكة "سي إن بي سي"، إن انخفاض التضخم، ونمو الأرباح، ووصول المؤشرات مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات رائدة، يؤدي إلى تحسين معنويات المخاطرة بالنسبة لفئة الأصول.

وتقترب عملة بيتكوين من مستوى المقاومة الرئيسي، والذي حددته شركة "Fairlead Strategies" للتحليلات المالية في وقت سابق عند 48600 دولار.

وقالت الشركة إن الوصول إلى هذا المستوى سيفتح الباب أمام أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

كانت عملة بيتكوين تجاوزت مستوى 45 ألف دولار يوم الخميس الماضي للمرة الأولى منذ 12 يناير، وهو اليوم التالي لبدء تداول صناديق الاستثمار في البيتكوين بالبورصة الأمريكية.