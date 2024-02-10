رئيس "إن درايف": نعمل على توفيق أوضاعنا مع لائحة النقل التشاركي بمصر

كتب- علاء حجاج:

قال مارك لوغران، الرئيس العالمي لمجموعة إن درايف للنقل الذكي، إن الشركة تركز على التوسع بخدماتها في محافظات مصر نظرا لكون مصر سوق كبير وبه فرص كبيرة للنمو، على حد وصفه.

وأضاف لوغران، في تصريحات لمصراوي على هامش زيارته لمصر، أن شركته تعمل على توفيق أوضاعها بما يتناسب مع اللائحة التنفيذية لقانون النقل التشاركي، وأنها طلبت من السائقين المستندات الرسمية التي حددتها اللائحة التنفيذية، وذلك لاستصدار التراخيص اللازمة لنشاط الشركة وتقنين أوضاعها بمصر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 2180 لسنة 2019 في سبتمبر من عام 2019، بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم 87 لسنة 2019 حول تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وحددت المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رسوم الترخيص التي سيتم تطبيقها على الشركات وفقًا لعدد المركبات العاملة بها بحد أقصى 30 مليون جنيه بالنسبة للسيارات الخاصة والأجرة والدراجات النارية على النحو التالي:

- 30 مليون جنيه رسوم ترخيص للشركات التي تزيد عدد مركباتها عن 50 ألف مركبة.

- 24 مليون جنيه رسوم ترخيص بالنسبة للشركات التي يتراوح عدد مركباتها من 30 إلى 50 ألف مركبة.

- 18 مليون جنيه رسوم ترخيص بالنسبة للشركات التي يتراوح عدد مركباتها من 20 إلى 30 ألف مركبة.

- 12 مليون جنيه رسوم ترخيص بالنسبة للشركات التي يتراوح عدد مركباتها من 10 إلى 20 ألف مركبة.

- 6 ملايين جنيه رسوم ترخيص بالنسبة للشركات التي يتراوح عدد مركباتها من 5 إلى 10 آلاف مركبة.

- 3 ملايين جنيه رسوم ترخيص بالنسبة للشركات التي يقل عدد مركباتها عن 5 آلاف مركبة.

وكشف لوغران عن اختبار الشركة لخدمة مشاركة السيارات في السفر، الأمر الذي يتيح تقديم خدمة بتكلفة أقل للعملاء، ويساعد في تقليل الكثافة المرورية بالشوارع.

وتعتمد خدمة مشاركة السيارات على وجود أكثر من راكب في الرحلة الواحدة لهم نفس الوجهة، ما يجعل سعر الرحلة أقل.

وأوضح أن الشركة أبرمت شراكة مع شركة كارجاس لتسهيل وتشجيع السائقين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين ما يتناسب مع رؤية الحكومة في تقليل الانبعاثات.

وقال إن الشركة تحصل على عمولة 10% فقط من كل رحلة من السائقين، ما يجعلها الأقل في الأسعار بمصر، وكذلك يضمن للسائقين تحقيق أكبر مكسب. وتعتبر إن درايف الشركة رقم 2 في عدد عمليات التوصيل، بحسب رئيس المجموعة.