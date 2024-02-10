الحكومة ترفع تقديرات معدل التضخم في العام المالي الجاري إلى الضعف تقريبا

كتب- مصطفى عيد:

رفعت وزارة المالية، في تقرير جديد لها، تقديراتها لمتوسط معدل التضخم خلال العام المالي الجاري إلى نحو الضعف مقارنة بتقديراتها السابقة في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2023-2024.

وبحسب التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال عام 2023-2024، الصادر عن الوزارة مؤخرا، رفعت المالية تقديراتها لمعدل التضخم خلال العام المالي الجاري إلى 25.7% مقابل 13.2% في تقديرات البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة، والصادر قبل بداية العام المالي.

وقالت الوزارة إن أحدث التقديرات الأولية تشير إلى توقع وصول معدل التضخم أعلى من تقديرات الموازنة، حيث تأثرت الأسعار المحلية بالارتفاعات التي شهدتها أسعار الأسواق العالمية، خاصة ارتفاعات الأسعار العالمية لمواد الغذاء وعلى رأسها القمح، وارتفاعات أسعار الأسمدة والمواد البترولية.

وأضافت أن هذه الزيادات تعود إلى التأثر بما سببته الحرب بأوروبا (روسيا وأوكرانيا) في تعطل سلاسل الإنتاج لتلك السلع الاستراتيجية عقب اندلاع الحرب.

وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر للشهر الرابع على التوالي خلال يناير الماضي إلى 31.2% لإجمالي الجمهورية و29.8% للمدن مقابل 35.2% و33.7% على التوالي في ديسمبر الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة الخميس الماضي، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى تأثير فترة الأساس.