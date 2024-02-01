تزامنا مع رفع الفائدة بالمركزي.. 250 جنيها هبوطا بسعر الذهب في مصر

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال تعاملات المساء، وهبط الجرام 250 جنيها في آخر التحديثات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

جاء ذلك تزامنا إعلان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2024 اليوم الخميس، لكنه لم يكن السبب في انخفاض سعر الذهب، والذي يعود إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازية خلال تعاملات اليوم عن مستوياته القياسية التي سجلها في الأيام الأخيرة، وفقا لنادي نجيب.

وبعد قرار المركزي اليوم ارتفعت سعر الفائدة إلى مستوى 21.25% على الإيداع و22.25% على الإقراض.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2576 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3300 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3850 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4400 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 30800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع إلى نحو 2056 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الخميس، بزيادة 16.5 دولار بنسبة 0.81% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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