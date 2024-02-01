شعبة الدواجن: قفزة في أسعار العلف بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار العلف شهدت قفزة خلال الأيام الماضية، نتيجة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.

وارتفع سعر الدولار في السوق الموازي ليكسر حاجز 60 جنيها، بينما يسجل سعر رسميا في البنوك 31 جنيها.

وقفز متوسط سعر طن العلف إلى بين 32 و33 ألف جنيه مقابل 22 ألف جنيه، قبل الزيادة، وفقا لقول السيد.

كما ارتفع ارتفع متوسط سعر الذرة الصفراء إلى 20 ألف جنيه مقابل 13800 جنيه، كما صعد متوسط سعر طن الفول الصويا إلى 47 ألف جنيه مقابل 29 ألف جنيه، قبل الزيادة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعاره