تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 1 فبراير

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 4304 جنيهات، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4438 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3883 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3328 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 31064 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.