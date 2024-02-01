سعر الذهب اليوم بمصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 250 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، مع ترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

واليوم الخميس تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لبحث مصير أسعار الفائدة، والتي تستقر منذ أغسطس الماضي عند 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.

كان سعر جرام الذهب هوى 250 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بنفس القيمة في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2733 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3514 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4100 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4686 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 32800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط إلى نحو 2033 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الخميس، بتراجع 5.5 دولار بنسبة 0.29% مقارنة بمستواه نهاية تعاملات أمس وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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