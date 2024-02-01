ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن وتراجع الجبن الرومي في الأسواق اليوم الخميس(موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الدواجن واللحوم والفول والسكر والعدس خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما تراجعت أسعار الجبن الرومي اليوم بالأسواق، وفق بيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.37 جنيه، بتراجع 21 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 48.26 جنيه، بزيادة 1.42 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.5 جنيه، بتراجع 26 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 82.51 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو السكر المعبأ: 38.82 جنيه، بزيادة 1.1 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.18 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 64.87 جنيه، بزيادة 2.5 جنيه.

لتر زيت الذرة: 88.58 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.54 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 336.39 جنيه، بزيادة 1.49 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 95.09 جنيه، بزيادة 1.12 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 31.4 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو الفول السائب: 44.72 جنيه، بتراجع 18 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 128.4جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو الجبن الرومي: 238.45 جنيه، بتراجع 5.42 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 26.38 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 75.79 جنيه، بزيادة 1.95 جنيه.