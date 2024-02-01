ماذا يحدث إذا لم تسدد فاتورة الأرضي الشهرية في موعدها؟

كتب- علاء حجاج:

نظام الفاتورة الشهري للتليفون الأرضي، هو نظام جديد أتاحته الشركة لمشتركي خدمات الخط الأرضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه الشركة بتحويل أغلب مشتركي خدمات الخط الأرضي لنظام مسبق الدفع بدلا من الفاتورة ربع السنوية.

ويتيح نظام الفاتورة الشهري للتليفون الأرضي نفس الباقات "25 - 40 - 70" ولكن يتم سداد رسومها بشكل شهري في صورة فاتورة.

وفي هذا التقرير نشرح لكم ماذا يحدث في الخط الأرضي في حال تخلف العميل عن سداد الفاتورة الشهرية؟ وما الخيارات المتاحة للعميل في حال نفذت باقته قبل موعد الفاتورة؟

شددت المصرية للاتصالات عبر موقعها الرسمي، على أن الدقائق غير المستغلة لا يمكن ترحيلها للفاتورة اللاحقة.

وفي الوقت ذاته تتيح المصرية للاتصالات عدة طرق للاستعلام عن الفاتورة الشهرية للخط الأرضي وذلك من خلال تطبيق ماي وي، او الاتصال برقم 111، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

وقالت المصرية للاتصالات إن الفاتورة يتم إصدارها شهرياً، وتتيح للمستخدمين فترة سداد قدرها 20 يوم من تاريخ إصدار الفاتورة، على أن يتم تحويل الخط لنظام الاستقبال في اليوم التالي لانتهاء فترة السماح ولمدة 7 أيام، وإذا استمر العميل في عدم السداد بعد انتهاء الـ 7 أيام، يتم إيقاف الخط.

مثال:

إصدار الفاتورة: 1 يناير

فترة السماح : 1 يناير حتى 20 يناير.

الاستقبال فقط: 21 يناير حتى 27 يناير.

الرفع المؤقت: يتم رفع الخط بدءاً من 28 يناير مما يؤثر على خدمة الإنترنت المنزلي.

وفي حال انتهت باقة العميل قبل موعد إصدار الفاتورة، يكون لدى المشترك خياران، أما إن يتم محاسبته بالتعريفة خارج الباقة، أو يقوم بشراء باقات إضافية.

في حال لم يقوم العميل بشراء باقات إضافية فسيتم محاسبته أسعار خارج الباقة كالتالي:

محلي - محافظات - موبايل وي : 3 قروش للدقيقة + 10 قروش رسوم فتح مكالمة.

مكالمات موبايل شبكات أخرى: 14 قرش للدقيقة + 10 قروش رسوم فتح مكالمة.

في حال رغب العميل في شراء باقات إضافية حتى موعد إصدار الفاتورة، إليكم جدول الباقات الإضافية: