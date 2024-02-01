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BBC

الضرائب توضح حقيقة تعرض أنظمتها المميكنة للاختراق

09:52 ص الخميس 01 فبراير 2024

مصلحة الضرائب

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كتب- مصطفى عيد:

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم الخميس، أن الأنظمة الضريبية المميكنة، بما تتضمنه من قواعد بيانات ومعلومات ضريبية للممولين أو المكلفين، أو عمليات ضريبية.. لم تتعرض للاختراق الإلكتروني.

وشددت المصلحة في البيان على أن هذه الأنظمة الضريبية وقواعد البيانات تتمتع بأعلى درجات الأمن والحماية، وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات العالمية.

وذكر البيان، أن أنظمة أمن وحماية المعلومات والبيانات تخضع للتحديث المستمر؛ بما يجعلها أكثر قدرة على صد أى محاولات اختراق إلكتروني للمنظومات الضريبية الرقمية.

وأوضح أن مصلحة الضرائب تستعين بكبرى المؤسسات العالمية المتخصصة فى تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، على نحو يسهم في توطين أحدث التكنولوجيات الدولية المتقدمة، والتوظيف الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

مصلحة الضرائب الأنظمة الضريبية المميكنة الاختراق الإلكتروني

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