دولار وذهب وعقارات.. روشتة ساويرس لإنقاذ الاقتصاد ونصائحه للمستثمرين

نجيب ساويرس يتوقع تراوح سعر الدولار بين 50 إلى 60 جنيها

كتبت - منال المصري: تصوير - نادر نبيل:

في "روشتة إنقاذ" مستفيضة، نصح رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الحكومة المصرية باتخاذ حزمة قرارات عاجلة لانتشال الاقتصاد من عثرته وسداد الديون والتغلب على التضخم.

وتحدث ساويرس خلال المؤتمر الاقتصادي السادس الذي تنظمه جريدة "حابي" تحت عنوان "الإصلاح المرن.. عبور هادئ للتحديات الاقتصادية"، عن توقعاته لأسعار الذهب، والدولار والسوق العقاري المصري، ووجه نصائح للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر. وفيما يلي أبرز ما جاء بكلمة ساويرس خلال المؤتمر:

ساويرس: على الحكومة الخروج من منافسة القطاع الخاص "واللي يزعل يزعل"

قال ساويرس، إن زيادة النمو الاقتصادي يتطلب اتخاذ 3 قرارات بشكل سريع أولها خروج كافة الجهات الحكومية من كافة القطاعات التي تنافس القطاع الخاص بشكل جاد "واللي يزعل يزعل". كما شدد على ضرورة خصخصة القطاع العام عن بكرة أبيه، وتخفيض الفائدة.

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وضمن رؤيته بضرورة خصخصة القطاع العام، اقترح ساويرس حلا لطرح شركة مصر للطيران في البورصة.

ساويرس يقترح طرح مصر للطيران بالبورصة

وامتدادًا لرؤيته بضرورة خصخصة القطاع العام، دعا ساويرس لطرح شركة مصر للطيران في البورصة المصرية وحصولها على موافقة استثنائية من سوق المال للطرح بسبب حجم خسائرها.

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طرح الشركات بالبورصة، يبدو أنه هدف لساويرس أيضا.

ساويرس يعلن دراسة طرح الشركة الأم لـ"أورا" في البورصة

كشف ساويرس عن دراسة مجموعته طرح الشركة الأم لشركة "أورا العقارية" في البورصة خلال الـ3 سنوات مقبلة.

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التضخم ونقص الدولار إشكاليتان تطرق لهما ساويرس أيضا، واعتبر أن الحل يبدأ من الثانية لإنهاء الأولى.

ساويرس: "التضخم الحالي في مصر مصطنع وإحنا اللي عاملينه"

اعتبر ساويرس أن التضخم الذي تعاني منه مصر حاليا هو تضخم مُصطنع "وإحنا اللي عاملينه ولو وفرنا الدولار لكافة الشركات ستنتهي الأزمة". واعتبر ساويرس أن دوامة التضخم تبدأ من نقص الدولار.

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نجيب ساويرس يكشف توقعه لسعر الدولار: يتراوح بين 50 إلى 60 جنيها

ومضى ساويرس في توقعاته للحديث عن السعر العادل لصرف الدولار مقابل الجنيه، موضحا أنه لن يكون بعيدا من السعر الحالي وسيتراوح بين 50 إلى 60 جنيها.

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ووضع ساويرس روشة سريعة لخفض الدين العام الذي يشكل عبئا كبيرا على الموازنة العامة.

ساويرس: نحتاج 2 و3 من رأس الحكمة لخفض الدين الخارجي

للخروج من أزمة فوائد الديون الضخمة، اقترح ساويرس "طرح اتنين تلاتة من رأس الحكمة"، وقال إن إتمام صفقة رأس الحكمة مع الإمارات تعد خطوة جيدة، لأنها تضمنت استبدال ودائع إماراتية مستحقة على مصر إلى أصول بما ساهم في تراجع تكلفة الدين.

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ساويرس يكشف عن توقعاته المستقبلية لأسعار الذهب

توقع نجيب ساويرس زيادة سعر الذهب خلال الفترة المقبلة نتيجة 3 أسباب مختلفة، هي التوترات الجيوسياسية العالمية، ونقص المعروض، والتسابق لمواجهة هيمنة الدولار.

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ساويرس يقدم نصيحة للاستثمار في مصر

قدم رجل الأعمال نجيب ساويرس نصيحة لأي مستثمر للاستثمار في السوق المصري بالتركيز على القطاعات التي تكون إيراداتها بالدولار مثل السياحة.

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وتطبيقا لنصيحته، كشف ساويرس عن مشاريعه الجديدة، وهي مشاريع بإيرادات دولارية.

ساويرس: نعتزم اقامة فندقين بمنطقة الأهرامات وسفنكس

كما أعلن ساويرس أن شركة أوراسكوم تعتزم إقامة فندقين بمنطقة الأهرامات ومطار سفنكس بتكلفة استثمارية تصل إلى 150مليون دولار.

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واستبعد ساويرس أن تشهد مصر ركودا عقاريا الفترة المقبلة، لكنه سخر من أسعار العقارات.

نجيب ساويرس: أسعار بعض الوحدات العقارية أصبحت “مضحكة"

قال ساويرس إن أسعار بعض الوحدات العقارية في مصر "باتت مضحكة" حيث وصلت بعض الوحدات في الساحل الشمالي إلى 500 مليون جنيه. لكنه أكد أن السوق العقاري لم يصل بعد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.

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