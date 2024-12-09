نجيب ساويرس: نعتزم اقامة فندقين بمنطقة الأهرامات وسفنكس بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار

كتبت- منال المصري:

تصوير: نادر نبيل:

كشف المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري أن شركة أوراسكوم تعتزم إقامة فندقين بمنطقة الأهرامات ومطار سفنكس بتكلفة استثمارية تصل إلى 150مليون دولار .

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر السادس السنوي لجريد "حابي اليوم" أن قطاع السياحة والترفيه من القطاعات الرئيسية التى تهتم بها الشركة مشيرا إلى نجاحها فى اقامة فندق خوفو والذي كان عبارة عن مخزن تابع لهيئة الآثار وتحول لفندق به 10 مطاعم .