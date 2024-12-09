نجيب ساويرس يقدم نصيحة للاستثمار في مصر

كتبت- منال المصري: تصوير- نادر نبيل:

قدم رجل الأعمال نجيب ساويرس نصيحة لأي مستثمر للاستثمار في السوق المصري بالتركيز على القطاعات التي تكون إيراداتها بالدولار مثل السياحة.

وأضاف ساويرس خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي السادس الذي تنظمه جريدة «حابي» تحت عنوان «الإصلاح المرن.. عبور هادئ للتحديات الاقتصادية»، اليوم أن التركيز على الاستثمار في القطاعات التي تكون إيراداتها بالدولار سيجنب المستثمر من مخاطر ارتفاع تكلفة الفائدة على الجنيه التي وصلت إلى 30%.

وأشار ساويرس إلى أن سوق العراق يعد من الأسواق الواعدة للاستثمار وبه فرص عديدة للاستثمار في المياه والكهرباء والفنادق وكذلك الطرق التي يوجد بها نقص حاد.

وحول إمكانية استثماره في السينما أكد نجيب أن الاستثمار في السينما يحتاج إلى حرية حيث الفن لا يزدهر بالقيود.

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