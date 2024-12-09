نجيب ساويرس يتوقع تراوح سعر الدولار بين 50 إلى 60 جنيها

كتبت- منال المصري: تصوير: نادر نبيل:

توقع رجل الأعمال نجيب ساويرس أن السعر العادل لصرف الدولار مقابل الجنيه لن يكون بعيدا من السعر الحالي وسيتراوح بين 50 إلى 60 جنيها.

وأوضح على هامش المؤتمر الاقتصادي السادس الذي تنظمه جريدة «حابي» تحت عنوان «الإصلاح المرن.. عبور هادئ للتحديات الاقتصادية»، "هم لو مخافوش وسابوا الدولار يزيد زي ما بيطلع دلوقت مش هيكون في مشكلة بحيث أروح البنك وعايز 5 آلاف دولار ما يقوليش خد ألفين أو تلاتة".

وسجل سعر صرف الدولار مستوى قياسيا مقابل الجنيه اليوم ليقترب من نحو 51 جنيها خلال تعاملات بعض البنوك اليوم.

كما توقع ساويرس خلال المؤتمر ارتفاع سعر الذهب خلال الفترة المقبلة. وفي روشتة للحكومة للتغلب على الديون طالب بسرعة طرح مشروعين أو 3 مماثلين لرأس الحكمة. وشدد على ضرورة توفير الدولار للنشاط الصناعي للتغلب على التضخم المصطنع، وخروج الدولة من منافسة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، وخصخصة القطاع العام.

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