نجيب ساويرس يقترح طرح مصر للطيران بالبورصة بموافقة استثنائية

كتبت- منال المصري: تصوير- نادر نبيل:

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن شركة مصر للطيران تخسر نحو 20 و30 مليار جنيه سنويا ومن الأفضل طرحها أمام القطاع الخاص.

واقترح ساويرس خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي السادس الذي تنظمه جريدة «حابي» تحت عنوان «الإصلاح المرن.. عبور هادئ للتحديات الاقتصادية»، اليوم أن يتم طرح شركة مصر للطيران في البورصة المصرية وحصولها على موافقة استثنائية من سوق المال للطرح بسبب حجم خسائرها.

ودعا ساويرس كافة الجهات الحكومية بالتوقف عن منافسة القطاع الخاص بشكل جاد وكذلك خصخصة القطاع العام وطرح شركاته للقطاع الخاص.

وتوقع ساويرس خلال المؤتمر ارتفاع سعر الذهب خلال الفترة المقبلة. وفي روشتة للحكومة للتغلب على الديون طالب بسرعة طرح مشروعين أو 3 مماثلين لرأس الحكمة. وشدد على ضرورة توفير الدولار للنشاط الصناعي للتغلب على التضخم المصطنع.

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