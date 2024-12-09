نجيب ساويرس يتوقع تراوح سعر الدولار بين 50 إلى 60 جنيها

كتبت- منال المصري:

تصوير: نادر نبيل:

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن دراسة مجموعته طرح الشركة الأم لشركة "أورا العقارية" في البورصة خلال الـ3 سنوات مقبلة.

وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي السادس الذي تنظمه جريدة «حابي» تحت عنوان «الإصلاح المرن.. عبور هادئ للتحديات الاقتصادية»، أن البورصة المصرية تعد من ضمن الأسواق التي يدرسونها لطرح لطرح الشركة الأم لشركة" أورا" بجانب دراسة أسواق أخرى.

وتوقع ساويرس خلال المؤتمر ارتفاع سعر الذهب خلال الفترة المقبلة. وفي روشتة للحكومة للتغلب على الديون طالب بسرعة طرح مشروعين أو 3 مماثلين لرأس الحكمة. وشدد على ضرورة توفير الدولار للنشاط الصناعي للتغلب على التضخم المصطنع.

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