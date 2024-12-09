نجيب ساويرس يتوقع زيادة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة لـ3 أسباب

كتبت- منال المصري:

تصوير- نادر نبيل:

توقع رجل الأعمال نجيب ساويرس زيادة سعر الذهب خلال الفترة المقبلة نتيجة 3 أسباب مختلفة.

وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي السادس الذي تنظمه جريدة «حابي» تحت عنوان «الإصلاح المرن.. عبور هادئ للتحديات الاقتصادية» اليوم، أنه طالما التوترات الجيوسياسية على مستوى العالم تتزايد ستنعكس على زيادة أسعار الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

وأوضح ساويرس أن عدد المناجم الجديدة للذهب أقل من حجم الطلب على شراء الذهب بمراحل وبالتالي أسعار الذهب سترتفع بفعل ارتفاع الطلب مقابل نقص المعروض.

وأشار إلى أن دولتي الصين وروسيا تشتريان نحو 50% من إجمالي مخزون الذهب على مستوى العالم وسط تحوطهما من هيمنة الدولار خاصة في ظل التوترات القائمة مع أمريكا وهو من أحد العوامل الأخرى في ارتفاع سعر الذهب.

وأضاف ساويرس "أنا لا اشتغل في تجارة الذهب لكن في المناجم واستكشاف الذهب التي تستغرق بين 6 و7 سنوات ثم أقوم بعملية التصنيع".

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