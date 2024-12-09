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نجيب ساويرس: نحتاج 2 و3 من رأس الحكمة لخفض الدين الخارجي

01:34 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
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  • عرض 10 صورة
    نجيب ساويرس
  • عرض 10 صورة
    نجيب ساويرس
  • عرض 10 صورة
    نجيب ساويرس
  • عرض 10 صورة
    نجيب ساويرس
  • عرض 10 صورة
    نجيب ساويرس
  • عرض 10 صورة
    نجيب ساويرس
  • عرض 10 صورة
    نجيب ساويرس
  • عرض 10 صورة
    نجيب ساويرس
  • عرض 10 صورة
    نجيب ساويرس
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كتبت- منال المصري: تصوير: نادر نبيل:

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن توصيته للحكومة المصرية لخفض الدين الخارجي، تتمثل في طرح "اتنين تلاتة من رأس الحكمة".

وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي السادس الذي تنظمه جريدة «حابي» تحت عنوان «الإصلاح المرن.. عبور هادئ للتحديات الاقتصادية»، أن إتمام صفقة رأس الحكمة مع الإمارات تعد خطوة جيدة، مشيرا إلى أنها تضمنت استبدال ودائع إماراتية مستحقة على مصر إلى أصول بما ساهم في تراجع تكلفة الدين.

وأضاف أن سداد مدفوعات الديون لنحو 30 مليار دولار العام المقبل يتطلب جذب تدفقات نقد أجنبي. وطالب ساويرس الحكومة بسرعة اتخاذ القرارات اللازمة في طرح المشروعات.

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نجيب ساويرس رأس الحكمة خفض الدين الخارجي
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