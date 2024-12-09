ساويرس: التضخم الحالي في مصر مصطنع وإحنا اللي عاملينه.. لابد توفير الدولار لكافة الشركات

كتبت- منال المصري:

قال نجيب ساويرس رجل الأعمال، إن التضخم الذي تعاني منه مصر حاليا هو تضخم مصطنع "وإحنا اللي عاملينه ولو وفرنا الدولار لكافة الشركات ستنتهي الأزمة".

وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي السادس الذي تنظمه جريدة "حابي" تحت عنوان "الإصلاح المرن.. عبور هادئ للتحديات الاقتصادية"، أن أغلب مكونات الشركات بها مكون استيراد وتتأثر بسعر الدولار.

وأضاف أن سعر الفائدة المرتفع البالغ نحو 30% من أكبر التحديات التي تواجه القطاع الخاص ويؤدي لتآكل قيمة العائد من المشروعات.

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