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ساويرس: التضخم الحالي في مصر صناعي وإحنا اللي عاملينه.. لابد توفير الدولار لكافة الشركات

01:21 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

نجيب ساويرس

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كتبت- منال المصري:

قال نجيب ساويرس رجل الأعمال، إن "التضخم التي تعاني منه مصر حاليا هو تضخم صناعي وإحنا اللي عاملينه ولو وفرنا الدولار لكافة الشركات ستنتهي الأزمة".

وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي السادس الذي تنظمه جريدة «حابي» تحت عنوان «الإصلاح المرن.. عبور هادئ للتحديات الاقتصادية»، أن أغلب مكونات الشركات بها مكون استيراد وتتأثر بسعر الدولار.

وأضاف أن سعر الفائدة المرتفع البالغ نحو 30% من أكبر التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتأكل قيمة العائد من المشروعات.

نجيب ساويرس التضخم الدولار تضخم صناعي
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