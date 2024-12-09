ساويرس: على الحكومة الخروج من قطاعات منافسة القطاع الخاص "واللي يزعل يزعل"

كتبت- منال المصري: تصوير- نادر نبيل:

قال نجيب ساويرس رجل الأعمال، إن زيادة النمو الاقتصادي يتطلب اتخاذ 3 قرارات بشكل سريع منها خروج كافة الجهات الحكومية من كافة القطاعات التي تنافس القطاع الخاص بشكل جاد "واللي يزعل يزعل".

وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي السادس الذي تنظمه جريدة «حابي» تحت عنوان «الإصلاح المرن.. عبور هادئ للتحديات الاقتصادية»، أن خصخصة القطاع العام عن بكرة أبيه من القرارات الهامة التي يجب اتخاذها وطرح شركاته للقطاع الخاص لتوقف هذا القطاع عن الخسائر.

وأكد ساويرس أن مصر لديها قطاع خاص قوي قادر على الاستثمار والإدارة والتصدير.

وأوضح أن خفض تكلفة سعر الفائدة على القطاع الخاص أمر هام لعدم تأكل قيمة العائد من المشروعات.