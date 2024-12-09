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تراجع أرباح "كيما" إلى 38.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي

12:25 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أرباح شركة الصناعات الكيماوية المصرية- كيما- حيث حققت صافى ربح 38.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي في 30 سبتمبر 2024 مقابل 350.4 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

ووفق الإفصاح المرسل للبورصة، اليوم الاثنين، بلغت إيرادات النشاط 958.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي في 30 سبتمبر 2024 مقابل 1.42 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وتأسست شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، عام 1956. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1995. ومتخصصة في تصنيع وتوزيع المواد الكيماوية المتنوعة مع التركيز على إنتاج سماد يوريا، الأمونيا، نترات الأمونيوم النقية مرتفعة الكثافة ومنخفضة الكثافة، سماد نترات الأمونيوم السائل والصلب، سبيكة الفيروسيليكون.

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