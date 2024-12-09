رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية: 10 مليارات دولار صادرات غذائية متوقعة بنهاية 2024

كتبت- منال المصري:

تصوير: نادر نبيل:

قال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن حجم الصادرات الغذائية من المتوقع أن تصل إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.

وأوضح خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجريدة "حابي" اليوم، أن قطاع الصناعات الغذائية شهد تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن تعويم سعر الجنيه يعد سلاح ذو حدين على القطاعات المختلفة حيث القطاعات الصناعية التي أغلب مكوناتها مستوردة تأثرت بشدة بسبب تعويم الجنيه.

وأضاف برزي أن الزيوت شهد ارتفاعا بنسبة 400% والتغليف زاد بنسبة 500% تأثرا بتحرير سعر الصرف وليس لزيادة الاستهلاك.