انخفاض الجمبري... أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأثنين في سوق العبور

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار كيلو الجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 70 و74 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و100 جنيه.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 180 و300 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و135 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 150 و300 جنيه، بتراجع 20 جنيه.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيها.