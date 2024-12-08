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بحضور نجيب ساويرس.. انطلاق المؤتمر السنوي السادس لـ"جريدة حابي" غدا

04:42 م الأحد 08 ديسمبر 2024

المهندس نجيب ساويرس

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كتبت- منال المصري:

ينطلق غدا الاثنين المؤتمر السنوي السادس لـ "جريدة حابي" تحت عنوان (الإصلاح المرن- عبور هادئ لتحديات الاقتصاد) بحضور رجال الأعمال نجيب ساويرس ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، وإسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، وكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي إف جي القابضة" وهاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ومن المخطط أن تضمن المقابلة مع الملياردير نجيب ساويرس خلال فعاليات المؤتمر لإلقاء الضوء على نظرته حول فرص الاستثمار ومناخ الأعمال والقطاعات الأكثر جاذبية بجانب خططه الاستثمارية الجديدة في الفترة المقبلة.

كما تضمن فعاليات المؤتمر مناقشة فرص تعزيز موارد النقد الأجنبي عبر مجموعة من المحاور منها وضع إيرادات السياحة، وتصدير العقار وتوطين الصناعة والرهان على تصدير الطاقة.

نجيب ساويرس مؤتمر جريدة حابي رانيا المشاط أحمد كجوك
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