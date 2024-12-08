مصر تشارك في الاجتماع الوزاري السادس والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز بطهران

كتبت- دينا كرم:

شارك معتز عاطف، وكيل الوزارة لشئون مكتب وزير البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي للوزارة، في الاجتماع الوزاري الـ 26 لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة الإيرانية طهران ، وذلك بالنيابة عن كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال معتز عاطف، في بيان للوزارة اليوم، إن أهداف وزارة البترول والثروة المعدنية في المرحلة الحالية، تتلخص في ستة محاور، حيث المحور الأول يُسلط الضوء على تلبية احتياجات المواطن المصري من المواد البترولية، من خلال التركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، مع التأكيد أن هذا الهدف يأتي على رأس أولويات وزارة البترول والثروة المعدنية.

وجاء ذلك خلال كلمة استعرض فيها أهم التحديات التي تواجه صناعة الغاز في ظل الأزمات الاقتصادية والإقليمية الحالية، والذي أكد فيها على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء بالمنتدى لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف معتز عاطف أن، المحور الثاني يُركز على تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، أمّا المحور الثالث، يستهدف تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة، فيما يُركز المحور الرابع على العمل التكاملي لتوفير مزيج الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصري والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.

واشار إلى أن المحور الخامس يسلط الضوء على ضرورة خلق بيئة استثمارية جاذبة، مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، بينما يهدف المحور السادس إلى تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة.

وأكد استمرار الاعتماد العالمي على الغاز الطبيعي، خلال الفترة القادمة خصوصا في ضوء احتياج الذكاء الاصطناعي لمزيد من الطاقة، مما يؤكد الاعتماد على الغاز بشكل كبير وحتى خلال مرحلة التحول الطاقي.

وجاءت كلمة وكيل الوزارة لشئون مكتب وزير البترول والثروة المعدنية خلال جلسة افتتاحية ترأسها محسن باك نجاد، وزير البترول الإيراني، بمشاركة عدد من وزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء بالمنتدى، كما شارك في الاجتماع محمد ضياء، رئيس بعثة رعاية المصالح المصرية بطهران، ومحمد سمير مدير عام وحدة التعاون الدولي بالمكتب الفني.